Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. kuruluş yılı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. kuruluş yılı vesilesiyle CHP'nin ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün ve CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’nün mozolesine çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.

Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı cümlelere, "Genel Başkanım" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "İleri görüşlülüğünüz bize ilham vermeye devam ediyor, milletin huzuru ve refahı için mücadele etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Anıtkabir ziyaretine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda parti yöneticisi ve çalışanı da katıldı.

Daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız" dedi.

Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında! Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2023

CHP'nin 100. yıl etkinlikleri saat 19.30'da Anıtpark'ta devam edecek. Kısa film ve dans gösteriminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak. Etkinlik, Candan Erçetin konseriyle sona erecek.