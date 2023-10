Kılıçdaroğlu'ndan AYM'ye 'Can Atalay' çağrısı

Gezi hükümlüleri Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, yürütmenin yargı üzerinde kurduğu baskıya ve 'talimatla' alınan yargı kararlarına tepki gösterdi. Yargıtay'ın Gezi davası kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, AYM'ye çağrı yaptı: "Can Atalay'ın bir an önce çıkması lazım."

06.10.2023 13:44

Güncelleme: 06.10.2023 14:35 Kaynak: Haber Merkezi

