Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki

Gazeteci Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada, "İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir." dedi.

İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 15, 2023