Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti
Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar Gelecek Partisi Genel Başkanı seçilen Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz ve demokrasimiz için verecekleri mücadeleden dolayı başarılar diledik" dedi.
Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın @Ahmet_Davutoglu‘na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, ülkemiz ve demokrasimiz için verecekleri mücadeleden dolayı başarılar diledik. pic.twitter.com/pnTa9LeuqX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2024
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