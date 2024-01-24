Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar Gelecek Partisi Genel Başkanı seçilen Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz ve demokrasimiz için verecekleri mücadeleden dolayı başarılar diledik" dedi.