Kılıçdaroğlu'ndan 'düşürülen SİHA' tepkisi: Yine başka ülkeden duyuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD tarafından Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesi ve sonrasında resmî makamlardan yapılan açıklamalar nedeniyle iktidara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD tarafından Suriye'de Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi ve sonrasında yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

İktidarın olayı geçiştirmeye çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?" diye seslendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı “ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der” diye mi şekillendireceğiz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: