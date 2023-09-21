Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: Bir kez daha itiraf etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde verdiği mülakatı kaldırma vaadini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, 'Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız' demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bu akşam yaptığı paylaşımda ABD'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu işe alımlarındaki mülakatla ilgili sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"BURADA SADECE BİR YALANIN İTİRAFI YOK, YİNE BİR OYUNUN DÖNECEĞİ ANLAŞILIYOR"

"Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, 'Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız' demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettiklerini belirten Erdoğan "Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." açıklamasını yaptı.