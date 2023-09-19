Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Para dilenmek için yine ülkemizi küçük düşürmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan için, "Para dilenmek için yine ülkemizi küçük düşürmüş" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan'ın sığınmacılar hakkındaki sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 Dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş" paylaşımında bulundu.

Erdoğan için "BOP Eş Başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: