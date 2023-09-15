Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tanrıkulu yanıtı: Tehdit mi ediyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu hakkında bugün kullandığı sözlere yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu hedef gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan'ın “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" sözünü alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hâlâ SADAT’la mı görüyorsun?" diye sordu.

3 tweet'lik bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

SADAT’la yol yürüyen Saray devleti ise “Adalet mülkün temelidir.” sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2023

2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, TSK hakkında söyledikleri nedeniyle Sezgin Tanrıkulu'nu hedef göstererek, "Bu topluluk, bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir" demişti.

Sezgin Tanrıkulu'nun canlı yayında anlattıklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise "TSK bizim göz bebeğimizdir" demişti.