Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Sen kimi tehdit ediyorsun?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki göstererek, "Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak!" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Hatay’ı SEN mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer."

Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak, "Bizim Can'ımız Hatay’da. Unutma "Zulüm ile abad OLUNMAZ" ifadelerini kullandı.

Hatay’ı SEN mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can'ımız Hatay’da. Unutma "Zulüm ile abad OLUNMAZ" — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 4, 2024

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.