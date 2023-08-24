Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bu senin ve saray sosyetesinin işidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir" sözleriyle eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamalarda muhalefeti ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef almıştı.

22 yıllık siyasi yolculuklarında kalibre ve kalitelerine uygun bir muhalefet bulamadıklarını dile getiren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ve avanesinin milletin tercihlerine karşı hazımsızlıklarında zerre kadar iyileşme olmuyor. Bakınız bu zat, girdiği 13 seçimin 13’ünü de kaybetti. Her seçim öncesinde çeşitli oy oranları vererek, şayet bunları alamazsa istifa edeceğini, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmayacağını söyledi. Ama hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi. Bunu yapmadığı gibi, başta kendi seçmeni olmak üzere vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti" sözlerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT

Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamalarının ardınan Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 24, 2023

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman 'kalite' ve 'kalibre' olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. 22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da!"