Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a sert yanıt

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın ayrımcı sözleriyle ilgili Fatih Portakal'ın iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın iddiasına yanıt verdi.

CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerinin ardından Fatih Portakal, "Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum" demişti.

Sosyal medya hesabından Fatih Portakal'ın iddiasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Aziz Milletime; Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok…" ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİKTİR, ÇUKURLUKTUR"

"Had bilmez edepsizlere" diyerek açıklamasına devam eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem!

2- "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!

3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!"

Fatih Portakal'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2024

PORTAKAL NE SÖYLEMİŞTİ?

Partinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" demişti. Bu duruma CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sürçülisan" demiş, Köksal sözlerinin arkasında durmuş, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Köksal için "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti" diye konuşmuştu.

Gazeteci Fatih Portakal da televizyonda Köksal'ın sözleriyle ilgili yaptığı yorumda, Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine böyle bir konuşma yapıldığını iddia etmişti.

Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var" demişti.