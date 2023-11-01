Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Yazıklar olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır" dedi.

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 1, 2023

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes öğrensin! Tolga Şardan’a “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz” cümlesinin onuru yeter" ifadelerine yer verdi.