Kılıçdaroğlu'ndan Lozan açıklaması: Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılını kutlamak için yaptığı paylaşımda 24 Temmuz'un resmî bayram olarak kabul edilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nı kutlamak için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın imzalandığı tarih olan 24 Temmuz'un resmî bayram olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ve görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü'yü de anan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: