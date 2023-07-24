Kılıçdaroğlu'ndan Lozan açıklaması: Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılını kutlamak için yaptığı paylaşımda 24 Temmuz'un resmî bayram olarak kabul edilmesini sağlayacaklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nı kutlamak için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın imzalandığı tarih olan 24 Temmuz'un resmî bayram olmasını sağlayacaklarını söyledi.
Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ve görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü'yü de anan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2023