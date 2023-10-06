Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a 'geçmiş olsun' ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlı, Silivri Cezaevi’nde ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Gezi tutuklarını ziyaret ettikten sonra TELE1’de Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 101 gün boyunca cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında şu açıklamayı yaptı:

“Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir. Dolayısıyla o ülkeye huzur gelmiş olur. Farklı düşüncelere tahammül etmek ise siyaset kurumunun temel görevlerinden birisidir. Ama maalesef otoriter bir yönetim ve rejimde yaşadığımız için demokratik söylemler bazılarını rahatsız ediyor. Zaten bizler veya sizler de, ülkesini düşünen sağduyulu aydınlar onlar rahatsız olsunlar diye konuşuyorlar. Bunun doğal olarak bir bedeli oluyor. Doğal olarak diyorum aslında olmaması gerekiyor. Ama bu rejimlerde karşımıza çıkıyor. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yazarları, çizerleri, sanatçıları, bir şekliyle cezalandırılıyor. Kendi düşündükleri dünyaya hizmet etmedikleri için. Oysa aydınlar toplumu aydınlatan, toplumun öncüleridir. Dolayısıyla onların düşüncelerine her zaman her ortamda saygı duymak gerekiyor.

“SİZ BEDEL ÖDEYEN AYDINLARDAN BİRİSİNİZ”

“Hapse giren ilk aydın, gazeteci siz değilsiniz. Ama bu gidiş böyle devam ederse sonuncusu da siz olmayacaksınız. O nedenle aydınlar bedel öder. Ödedikleri bedel aslında onların bir anlamda kendi özgeçmişlerinin birer altın madalyasıdır. Öyle bakmak gerekiyor. Aydınlar bedel ödedikçe yücelir, büyürler. Toplum onlar bir şekilde kucaklar. Bir anlamda milyonların sesini dillendiren kişi olur. Siz de onlardan birisiniz. Televizyonunuz demokrasiyi savunuyor.”