Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

CHP liderine partinin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Burcu Köksal eşlik etti.

"PARLAMENTER SİSTEM ÇALIŞMASINI TAKDİM ETTİK"

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen ve Gezi Davası'nda aldığı ceza 2 hafta önce Yargıtay tarafından onanan Can Atalay'ın durumunu konuştuklarını, kendi çözüm önerilerini de sunduklarını söyledi.

Verimli bir toplantı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği tartışması kapsamında 6 siyasî partinin seçim sürecinde hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını da Kurtulmuş'a verdiğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz hafta Kurtulmuş'u ziyaret etmişti.