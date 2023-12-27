Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı: Cinayetin üzerinin kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin; "Ankara’nın göbeğinde torbacılara katlettirilen Doç. Dr. Sinan Ateş’in ölümünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen bir arpa boyu kadar yol alınamadı. Ortada iddianamenin olmadığı ve 'dipsiz kuyu'ya dönüştürülmek istenen bu cinayetin üzerinin kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Hukuk devleti; demokrasiyi, insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini, yasa önünde eşitliği teminat altına alan, tüm kurumsal işleyişinde, iş ve işlemlerinde kendisini hukukla bağlı sayan devlettir. Hukuk devletinin temel şartı da, 86 milyon vatandaşın kendisini "emin ve… https://t.co/bXitjeyAn1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 27, 2023

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in sosyal medya paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Hukuk devleti; demokrasiyi, insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini, yasa önünde eşitliği teminat altına alan, tüm kurumsal işleyişinde, iş ve işlemlerinde kendisini hukukla bağlı sayan devlettir. Hukuk devletinin temel şartı da, 86 milyon vatandaşın kendisini 'emin ve güvende' hissetmesini sağlamaktır.

Ankara’nın göbeğinde torbacılara katlettirilen Doç. Dr. Sinan Ateş’in ölümünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen bir arpa boyu kadar yol alınamadı. Ortada iddianamenin olmadığı ve 'dipsiz kuyu'ya dönüştürülmek istenen bu cinayetin üzerinin kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sevgili kızım Ayşe, Haklı mücadelende dün olduğu gibi bugünde yanındayım. Bu alçak cinayetin en ufak ayrıntısına kadar aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılmasını sağlayana kadar mücadele edeceğimizi bilmeni isterim. 'Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun'"

AYŞE ATEŞ, 29 ARALIK'TA SİNAN ATEŞ'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sinan Ateş'in sevenlerini 29 Aralık'ta Ateş'in öldürüldüğü yerde düzenlenecek olan basın açıklamasına davet etti.