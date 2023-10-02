Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner sağlık teknisyeni Bozlağan'ın ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde katledilip aracı gasbedilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 13:14
  • Giriş: 02.10.2023 13:14
  • Güncelleme: 02.10.2023 13:14
Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner sağlık teknisyeni Bozlağan'ın ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde katledilip aracı gasbedilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

BirGün'e Abone Ol