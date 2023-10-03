Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' eleştirisi: "Biz MHP değiliz" dedi, Erdoğan'a seslendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıya yönelik değerlendirmelerle başlayan Kılıçdaroğlu, İÇişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aradığını ve "uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla" tebrik ettiğini söyledi. AKP'nin yeni anayasa çalışmalarını sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gerçek anlamda demokratik anayasa istemiyor. 'Muhalefeti nasıl kandırırız?' arayışı içinde" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Ankara'daki saldırıya değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Teröre karşı durmak görevimiz" dedi. Patlamanın olduğu gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aradığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Yerlikaya'yı "uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla" tebrik ettiğini söyledi.

Konuşmasının devamında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "yeni anayasa" çalışmaları üzerinden eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın gerçek anlamda demokratik bir anayasa istemediğini söyledi.

KOnuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında laf ediyor. Kimsin sen? Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni bir yasama dönemine başlıyoruz. Bu yasama döneminin ülkemiz için insanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Şundan herkesin emin olmasını isterim biz CHP olarak görüşü kimliği ve inancı ne olursa olsun adalet için yolda yürüyen adalet isteyen ve huzur isteyen herkesin yanında olacağız. Bizde ayrılık yoktur, iu çatı altında adalet olsun istiyoruz. bu çatı altında vatandaşın beklediği yasaların çıkmasını istiyoruz, bu çatı altında tasarruf mevduatı sigorta fonunda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye bir kanunun çıkmasını asla istemiyoruz. Adalet, hak istiyoruz.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NA TEBRİKLERİMİ İLETTİM"

Geçtiğimiz Pazar günü Ankara’da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri’de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Bu ülke terörden çok çekti. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. Nereden gelirse gelsin teröre karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir. O nedenle teröre karşı ortak tepki vermek vatandaş olarak temel görevlerimizden biridir.

Pazar sabahı içişleri bakanını aradım, öncelikle ivedilikle müdahale eden yaralanan ve orada görev yapan bütün emniyet mensuplarına teşekkür ederiz. İçişleri Bakanı’na uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla tebriklerimi ilettim.

"KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNDE CHP OLARAK DEVRİM YAPACAĞIZ"

CHP olarak biz üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Eşitlik için geldiler burada arkadaşlar kadın arkadaşlar. Kadın erkek eşitliğinde CHP olarak bir devrim yapacağız. Kurultaya götüreceğim, fermuar sistemi gelecek, bir kadın bir erkek. Hiç endişe etmeyin.

Eğer bu ülkenin yarısını kadınlar oluşturuyorsa neden siyasette kadın sayısı az. Onların önündeki bütün engelleri kaldıracağım kararlıyım. Adaletse toplumun her kesiminin yararlanması lazım. Siyasete geliyoruz kadınlar en arkada bir yerde duruyor, seslerini çıkarınca başka şeyler oluyor. Dolayısıyla bunu bitireceğim, bir kadın devrimini gerçekleştireceğim. CHP’nin tarihine baktığınızda büyük devrimlerin büyük dönüşümlerin imzası CHP’ye aittir. Milli Kurtuluş Savaşını yapanlar, kuvayi milliyeyi kuranlar CHP’lilerdir. Halkla beraber öncülük yapmışlar bu mücadeleyi yediden yetmişe hiçbir ayrım yapmaksızın vermişlerdir. Fiiliyatta da eşitliği sağlamanı imzasını CHP atacaktır.

Siyaset sorunları çözme sanatı. Siyasetçi ülkenin sorunlarını çözmek için yola çıkar. Siyasetçi belli bir makama geldikten sonra zenginleştiyse bilin ki topluma hizmet etmiyordur. Siyasette köşeyi dönmek olmaz. Kim ki dün yüzükten bahsedip bugün 13 uçakla geziyorsa siyasette sorun var demektir. Siyaseti de düzelteceğiz inşallah.

Şu Meclis'e 'Gazi Meclisi' demiyorum. Niçin? Gazi Meclis milli kurtuluş savaşını veren meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla AKP ve MHP milletvekillerinin el kaldırıp indirdiği 19 mayıs hareketlerinin yapıldığı meclistir.

Yolsuzluğu meşrulaştıran bir kanun TBMM’den geçti. Dünya tarihinde bir ilktir. O nedenle CHP’nin verdiği mücadele sıradan bir mücadele değildir. Hangi koşullarda mücadele verdiğimizin de herkes tarafından bilinmesini isterim. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidara bir yönetime karşı mücadele ediyoruz. Biz kıt kanaat seçim çalışmaları yaparken onlar devletin bütün imkanlarıyla bütün bütçeleriyle meydanlardaydı. Yarış eşit koşullarda olur. Eşit olmayan koşullarda bir mücadeleyi yürütüyoruz biz. Dolayısıyla eşit olmayan koşullarda yapılan bir mücadelenin bütün sonuçlarına da karlanmaya hazırız. Mahkeme mi gireriz, dava mı dava açsınlar. Hiçbir zaman inandığımız yoldan geri adım atmayacağız.

"ERDOĞAN DEMOKRASİDEN YANA DEĞİL"

Bir Japon atasözü var; 'pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork' diyor. Bunu niye söyledim? Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında yeni bir anayasa demokratik bir anayasa yapalım diye konuştu. Erdoğan samimi mi? Gerçekten ülkesini seviyor mu? Erdoğan gerçekten adaletten yana mı? Gerçekten de demokrasiden yana mı? Hayır. Ben de biliyorum. Bu Japon atasözünden yola çıkarak size anayasayı anlatacağım. Düşünce ve kanaat hürriyeti anayasa madde 25, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti anayasa madde 26, bilim ve sanat hürriyeti anayasa madde 27. Allah aşkına bana söyler misiniz düşüncesini açıkladı diye hapishaneler dolu ya.

"BİZ MHP DEĞİLİZ, BİAT ETMEYİZ"

Merdan Yanardağ neden içeride, avukatlar neden içeride, 85 yaşındaki emekli paşalar neden içeride? Aydınlar niye içeride? Düşüncelerini açıkladılar diye. Demek ki Erdoğan gerçek anlamda bir sivil anayasa istemiyor. Onun kafasında başka şeyler var. Buradan yola çıkarak milleti nasıl kandırırız arayışı içinde. Ama unutma biz diğer siyasi parti gibi senin önünde biat eden kişilerden değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz.

Anayasa madde 28, 'basın hürdür sansür edilemez. basın evi kurmak izin alma şartına bağlanamaz. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almalı.' Soru şu; devletin bankaları ilanları nereye veriyor? RTÜK, tam bir infaz kurumu. Havuz medyası ne yaparsa yapsın hiç onları görmez. Ama özgür medya bir yayın yağınca incelerler. Basın ilan kurumu aynı şekilde çalışıyor. Demek ki anayasadaki basın hürriyeti gereği yerine getirilmiyor.

CUMARTESİ ANNELERİ TEPKİSİ

Anayasa'da yürüyüş ve gösteri hakkı var. Cumartesi anneleri; evladının, eşinin mezarının nerede olduğunu öğrenmek için bir araya geliyor ama bu annelere ters kelepçe vuruluyor. Bu annelerin taleplerini neden dilemiyorsunuz? Bana demokrasiden bahsediyorlar, sen onu benim külahıma anlat.

Anayasa çocuğun korunması ve eğitim hakkını garanti altına alıyor. Öğrencilere bedava yemek vereceklerdi. Şubat ayında bu açıklandı ama 8 Eylül'de başka bir açıklama yapıp sadece deprem bölgesinde çocuklara yemek vereceklerini açıkladılar. Sen tasarruf yapacak başka bir şey bulamadın mı? 3-6 yaş çocuk eğitiminde 7 milyon çocuğun yeteri kadar beslenemediği yine devletin açıklaması olarak yansıdı.

Anayasa'da diyor ki kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Çocukların okuma ve beslenme hakkı var ama bu hakkı vermiyorlar. Şanlıurfa'da 70-80 kişilik sınıflar var bu sınıflarda öğretmen öğrenciyle nasıl ilgilenecek?

Madde 45, çiftçinin korunmasıdır. Böyle bir kanun var. Çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin yüzde 1'i oranında pay verilir diyor. Hiçbir zaman bu işçiye verilmedi. Sen olan kanuna uymuyorsun, gel beraber demokratik bir anayasa yapalım diyorsun.

Diyor ki, mülakatı mülakat gibi yapacağız. Demek ki o zaman daha önce düzgün mülakat yapmamışlar. Anayasa sendika kurma hakkı veriyor. Sendika kuruyorsunuz ama kapının önüne konuyorsunuz. Saraydaki zat da bana diyor ki, gel seninle demokratik bir anayasa yapalım. Ben işçinin, alın teri dökenin yanında duracağım.

Madde 55, ücret emeğin karşılığıdır, devlet gerekli tedbirleri alır diyor. Asgari ücret 11 bin 402 lira, bir insanın hayatta kalması için yapması gereken harcama 17 bin lira. Yetim kız çocuğu aylığı 1805 lira. İnşaat sektöründe çalışanların yüzde 70'den fazlası asgari ücretle çalışıyor.

CAN ATALAY MESAJI

Can Atalay'ı serbest bırakmayanlar Anayasa değişikliği için kapımıza gelmesinler.

Erdoğan'a bir tavsiyem var. Aileni siyasete bulaştırma. Bir oğlun var, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında laf ediyor. Kimsin sen? Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin.