Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı başkanlarla görüşmesine ilişkin Babacan'dan açıklama: Şaşırdık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili 13 ilçe başkanı ile görüşmesine ilişkin, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içerisinde olduğunu biliyorduk. Ancak görüşme bilgisi bizde yoktu. İlk önce bu haber 'herhalde doğru değildir' dedik, çünkü şaşırdık" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili 13 ilçe başkanı ile geçtiğimiz hafta görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Görüşmede, 13 ilçe başkanının partisinde istifa etmesine karşılık DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı verileceği öne sürülmüştü.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Babacan, "Olayı ilçe başkanlarımız açısından değerlendirdiğimizde, partimize emek vermiş hiçbir arkadaşımızın partiden ayrılmasa rıza göstermeyiz ve üzülürüz. Şunu da değerlendirmek lazım ki, siyasi partilerde seçim dönemleri, seçim öncesi ve sonrasında bu tür gelişmeler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Babacan, şöyle devam etti: "Bizin İkinci Olağan Kongremiz başladı şimdi. Tüm teşkilatımızı sıfırdan bir gözden geçirme ve yeniden ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ve il başkanları seçme dönemindeyiz. Kongre dönemlerinde de bu tür gelişmeler yaşanabiliyor."

"İLÇE BAŞKANLARI AYRILMA HAZIRLIĞINDAYDI"

Kılıçdaroğlu ile ilçe başkanları arasındaki görüşmeye değinen Babacan, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içerisinde olduğunu biliyorduk. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da sayın Kılıçdaroğlu ve başka CHP'li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği bilgisi bizde yoktu. Ne zaman öğrendik, salı günü öğleden sonra bu konu benim önüme geldi" ifadelerini kullandı.

Babacan, şunları söyledi: "İlk önce bu haber 'herhalde doğru değildir' dedik, çünkü şaşırdık. Doğruysa dedik üzüldük, bizim tarafımızdan durum böyle. Bir de işin CHP tarafından değerlendirmesi var. Muhataplar belli, CHP perspektifiyle ilgili cevabı benim değil de konunun muhataplarının cevap vermesi daha uygun olacağını düşünüyorum."

"YATIRIM TAVSİYESİ" AÇIKLAMASI

İsminin bazı sahte haber ve reklamlara karıştığını belirten Babacan, yurttaşlara seslenerek şunları kaydetti:

"Son bir aydır benim ismimin de karıştırıldığı bazı sahte haberler, uydurma reklamlar vatandaşlarımızın önüne düşüyor. Uydurma söyleşiler var, karşı tarafta olan gazeteci arkadaşlar da suç duyurusunda bulunuyor. Biz açıklama yaptık ve suç duyurularına başladık. İnternet üzerinden benim veya başka bir ismin üzerinden herhangi bir yatırım tavsiyesi reklamı, uydurma haberi karşınıza çıktığında lütfen o linklere tıklamayın. Tanımadığınız, bilgisine güvenmediğiniz insanlardan gelen bu tür paylaşımları açmayın. Dolandırıcıların kucağına düşmeyin, kriz zamanında ortaya çıkan sahtekarlara güvenmeyin."