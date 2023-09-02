Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ziyaretlerde bulunuyor. Esnaf ziyaretiyle başlayan Kılıçdaroğlu, Güngören'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Kan'ın ailesini ziyaret ederken Yunanistan'da kaza yapan Sabancı çiftinin doktorlarından da bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul programına başladı. Bakırköy esnafı ile kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Fatih'teki ziyaretlerinin ardından Sabancı çiftinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

İlk olarak Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafı ile kahvaltı eden ve pazar alanının açılışını yapan CHP lideri, daha sonra Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, buradan Okmeydanı'na geçerek Güngören’de kahvehane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Burak Kan’ın ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Fatih’te, bulaşıkçılık yaparak hayatını kazanan 3 çocuk annesi Hatice Şimşek’i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu son olarak Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul Şişli’de tedavi gördüğü hastaneye giderek Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti, Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.