Kılıçdaroğlu, olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Paris Olimpiyatları’nda başarılar #FileninSultanları👏— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 23, 2023
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Paris Olimpiyatları’nda başarılar Filenin Sultanları."