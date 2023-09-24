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Kılıçdaroğlu, olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Spor
  • 24.09.2023 00:41
  • Giriş: 24.09.2023 00:41
  • Güncelleme: 24.09.2023 00:45
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu, olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Paris Olimpiyatları’nda başarılar Filenin Sultanları."

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