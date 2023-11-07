Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında biyografisini değiştirdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimini Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak yazan biyografisini, "Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı" olarak düzeltti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabındaki biyografisini değiştirdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimini Özgür Özel'e kaybeden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki biyograf kısmını güncelledi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak yazan biyografisini, "Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı" olarak düzeltti.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.