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Kılıçdaroğlu talimat verdi, kurultay salonundaki pankart kaldırıldı

CHP'de hafta sonu büyük kurultayın yapılacağı salonda “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” yazılı pankart asıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla pankart kaldırıldı.

Güncel
  • 03.11.2023 13:44
  • Giriş: 03.11.2023 13:44
  • Güncelleme: 03.11.2023 13:47
Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu talimat verdi, kurultay salonundaki pankart kaldırıldı

CHP’nin 4-5 Kasım’da toplanacak 38. Olağan Kurultayı için Ankara Spor Salonu’nda hazırlıklar sürüyor.

Kurultay salonuna; üzerinde “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın asıldığı görüldü.

Kurultay Hazırlık Komitesi adına CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu’nun, Erol’a pankartın kaldırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. 

Kılıçdaroğlu’nun talimatının ardından söz konusu pankart, Gürsel Erol’un gözetiminde kaldırıldı.

Kurultay Hazırlık Komitesi’nin onayından geçmeyen hiçbir pankartın salonda yer almayacağı ifade edildi.

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