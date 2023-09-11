Kim Milyoner Olmak İster: Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

Uzun yıllardır devam eden ‘Kim milyoner olmak ister’ adlı yarışmanın tüm akşam yayınlanan bölümünde bir kişi, bir milyon TL’lik soruyu bildi.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının 10 Eylül tarihinde yayımlanan bölümünde yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon değerindeki soruyu bilerek büyük ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in 10 Eylül tarihinde yayımlanan bölümüde 1 milyon lira değerindeki soru program tarihinde 6. defa açıldı. Yarışmada 1 milyon değerindeki soruyu gören ve bilen 6. yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusunu doğru bilerek bir milyon liranın sahibi oldu.

Bir milyon TL’lik soru şöyleydi:

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A-) Ş

B-) V

C-) G

D-) H

Doğru cevap B şıkkı.