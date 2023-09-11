Vergi uzmanı Ozan Bingöl’den ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ hesabı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında 1 milyon liralık soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin'in devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı. Bingöl'ün hesabına göre, Güvercin'e vergilerden sonra 804 bin lira kalacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin'in devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı.

Yaptığı hesabı sosyal medya hesabından paylaşan Bingöl, kesilecek istisna ve intikal vergilerinin ardından Rabia Birsen Güvercin'in eline 804 bin lira geçeceğini belirtti. Bu Güvercin'in devlete 196 bin lira vergi ödeyeceği anlamına geliyor.

Yüksek vergiye dikkat çeken Bingöl, “Yarışmanın adı da ‘Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?’ olabilir” ifadelerini kullandı.

Bingöl’ün paylaşımı şöyle:

“Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 – ((1.000.000₺ – 23.387₺ istisna) x yüzde 20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677₺ geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir.”

Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000₺ - 23.387₺ istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677₺ geçecektir.

Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir. 😊 — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) September 10, 2023

YARIŞMACI BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI

ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400 binlik soruyu da aşarak 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.

Güvercin’in karşısına çıkan soru şu oldu:

“Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?”

Şıklar ise şöyle sıralandı: Ş, V, G, H

“V” cevabını veren Güvercin, 1 milyon liralık büyük ödülü kazanmayı başardı.