Kim Min-Jae için Inter iddiası

Napoli'den yaz döneminde Bayern Münih'e transfer olan eski Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin Inter'e gidebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye giden ve sezon başında Bayern Münih'e 50 milyon euro bedelle transfer olan Kim Min-Jae'nin yeniden Serie A'ya dönebileceği iddia edildi.

T-online'da yer alan habere göre, Bayern Münih'te son zamanlarda ilk 11'e girme konusunda zorluk yaşayan Kim Min-Jae, Bayern Münih'teki rolünden memnun değil. Güney Koreli futbolcu, daha fazla forma şansı bulmak istiyor.

Bayern Münih'te sezona ilk 11'de başlayan ancak Asya Kupası'nın ardından Eric Dier'ın da takıma katılmasıyla son haftalarda yedek kulübesine mahkum olan Kim Min-Jae, Alman devinden ayrılmayı düşünüyor.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'te yer alan habere göre Inter, sezon başında 50 milyon euroya Bayern'e transfer olan Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor.



2021'de Fenerbahçe'ye katılan Min-Jae, bir sezon sonra 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Min-Jae bu sezonun başında ise 50 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.