Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün başlıyor

İktidarın artan kira fiyatları nedeniyle ortaya çıkan barınma krizine karşı "çözüm" olarak bulduğu "arabulucuk" uygulaması bugün başlıyor. Ev sahipleri de kiracılar da uyuşmazlıklara mahkemeden önce arabulucularda çözüm arayacak.

Gayrimenkul anlaşmazlıklarında bugünden itibaren arabulucuk dönemi başlıyor.

AKP iktidarının kötü ekonomi yönetimi sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyonun tetikleği konut ve kiralardaki artışlar barınma krizi yarattı.

Ev sahibi ve kiracılar arasında şiddet olayları tırmanırken, iktidarın soruna çözüm olarak sunduğu arabuluculuk uygulaması bugün başlıyor. Uygulamayla, mal sahibi veya kiracı arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak.

Başvuru için 5 yıl sınırı var. 5 yılı doldurmamış kiralamalar için kira artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. 5 yıl geçtikten sonraki anlaşmazlıklarda arabulucuya başvurulabilecek.

Arabulucu süreci en fazla 1 ay sürecek. "Oğlum, kızım oturacak" diyen ev sahibi de başvurabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Arabulucuya gitmek isteyen adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinden başvuru yapılıyor. Sonrasında sistemden arabulucu atanıyor, taraflar toplantıya çağırılıyor.

"İKİ TARAF ANLAŞIRSA YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR"

Sürecin nasıl işleyeceğini dün NTV yayınında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söylemişti.

Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Yarından itibaren 'alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi' dediğimiz arabuluculuk müessesine zorunlu dava şartı olarak kira davaları da katılıyor. Yine kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafların arabulucuda yüzde 25 sınırını da konuşabileceklerini söyledi. Tunç, "Kira miktarını da konuşabilirler, iki taraf istedikrten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Neticede bu iki tarafın rızasına bağlı olan bir şey. Ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla kiracıyla kiralayan anlaşırsa o ayrı konu" dedi.

Arabulucuların bir ay içerisinde iki tarafı uzlaştırdığında konunun mahkemeye intikal etmeden çözüleceğine işaret eden Tunç, anlaşma sağlanamadığında ise yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.