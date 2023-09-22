Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili yeni gelişme: Emlak danışmanları da yetkili olacak

ATO Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, kira uyuşmazlıkları nedeniyle tahkime taşınan davalarda emlak danışmanlarının da yetkili olacağını açıkladı. Danışmanlardan oluşan bir hakem heyetinin bilirkişi olarak yer alacağını belirten Bayram, "Gayrimenkul hukukundaki anlaşmazlıklara ilişkin rapor düzenleyecekler. Sonuçlar da bu raporlara göre değerlendirilecek" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, kira uyuşmazlıkları nedeniyle tahkime taşınan davalarda emlak danışmanlarından oluşan bir hakem heyetinin bilirkişi olarak yer alacağını bildirdi.

Bayram, kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül'den itibaren başladığını, bu durumlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartının getirildiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ATO'nun yaptığı çalışmayla arabuluculukta çözülmeyen ve tahkime taşınan davalarda emlak danışmanlarının da yetkili olacağını belirten Bayram, sektörün sürece dahil olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"SONUÇLAR BU RAPORLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK"

Bayram, emlak danışmanlarının anlaşmazlıklarda bilirkişi olarak rapor düzenleyecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Sözleşmelerin altında tahkim yazıldığı takdirde anlaşmazlıklar tahkime gidecek. Burada da ticaret odasının yönetim ve meclisinden onay alınıp seçilen emlak danışmanları bilirkişi olacak, gayrimenkul hukukundaki anlaşmazlıklara ilişkin rapor düzenleyecekler. Bu gelişme, gayrimenkul sektörü için bir devrim niteliğindedir. Yani artık kendi davalarımızı kendimiz çözebileceğiz, rapor yazabileceğiz. Sonuçlar da bu raporlara göre değerlendirilecek."

Bayram, heyette yer alacak emlak danışmanlarının meslekte belli bir süreyi doldurmuş ve yetki sahibi danışmanlar olacağını söyledi.

"BELGESİ OLMAYANLARA EMLAKÇI DİYEMEYİZ"

Gayrimenkul danışmanlarının statü ve sınırlarının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlendiğine dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Burada en önemli husus gayrimenkul danışmanının yetkileri. Bu yetkiler Ticaret Bakanlığı tarafından alınan taşınmaz ticaret yetki belgesiyle sınırlanmıştır. Bu belgeyi alan tüm meslektaşlarımız gayrimenkul sözleşmelerine imza atabilir, alım-satım aracılık hizmetleri ve gayrimenkulün sahibinden sözleşme alarak ilan portallarında ve sosyal mecralarda ilan verebilirler. Belgesi olmayanlara emlakçı diyemeyiz."