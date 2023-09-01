Bakan Yılmaz Tunç detayları anlattı: Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem başladı

Gayrimenkul anlaşmazlıklarında bugünden itibaren arabuluculuk dönemi başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Bakan Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi.

İktidarın ekonomi politikalarıyla ortaya çıkan yoksullaşma, birçok yurttaşı barınma sorunu ile karşı karşıya bıraktı. Pandemi döneminde devreye sokulan kira zammında yüzde 25’lik sınır, her ne kadar gerçek hayatta bir karşılığı olmasa da devam ediyor. Devreye alınan yeni uygulama ile bugünden itibaren kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başladı.

Arabuluculuk düzenlemesi yalnızca mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları değil araba, tarla, eşya, hatta kiralık gelinlik gibi anlaşmazlıklarda da arabuluculuğu zorunlu hale getiriyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Arabulucuya gitmek isteyen adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinden başvuru yapılıyor. Sonrasında sistemden arabulucu atanıyor, taraflar toplantıya çağırılıyor.

BAKAN TUNÇ: İKİ TARAF ANLAŞIRSA YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR

Sürecin nasıl işleyeceğini NTV yayınında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi.

Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Yarından itibaren 'alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi' dediğimiz arabuluculuk müessesine zorunlu dava şartı olarak kira davaları da katılıyor. Yine kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafların arabulucuda yüzde 25 sınırını da konuşabileceklerini söyledi. Tunç, "Kira miktarını da konuşabilirler, iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Neticede bu iki tarafın rızasına bağlı olan bir şey. Ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla kiracıyla kiralayan anlaşırsa o ayrı konu" dedi.

Arabulucuların bir ay içerisinde iki tarafı uzlaştırdığında konunun mahkemeye intikal etmeden çözüleceğine işaret eden Tunç, anlaşma sağlanamadığında ise yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, "10 yılda 4 milyon 620 bin dosya arabuluculuk önüne gelmiş, 4 milyon 620 bin dosyanın 3 milyon küsuru anlaşmayla sonuçlanmış." bilgisini paylaştı.