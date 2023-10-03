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Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı kanlı bitti: Eski kiracısı tarafından silahla öldürüldü

Bursa’da bir kiracı, kinlendiği ev sahibini kahvede otururken sırtından vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı kiracı ise gözaltına alındı.

Güncel
  • 03.10.2023 18:47
  • Giriş: 03.10.2023 18:47
  • Güncelleme: 03.10.2023 19:11
Kaynak: iHA
Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı kanlı bitti: Eski kiracısı tarafından silahla öldürüldü
İHA

Bursa'da bir ev sahibi, evinden çıkardığı kiracısı tarafından öldürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinç Sokak'taki evini kiraya veren Ümit Er, 5 ay önce anlaşmazlık yüzünden polis zoruyla kiracıyı evinden çıkarttı. Bugün arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bir kahvehanede oturan Ümit Er'e (57), gelen silah sesiyle neye uğradığı şaşırdı. Eski kiracısının duvarın üzerinden sıktığı 2 el ateş ile kanlar içerisinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

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