Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı kanlı bitti: Eski kiracısı tarafından silahla öldürüldü

Bursa’da bir kiracı, kinlendiği ev sahibini kahvede otururken sırtından vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı kiracı ise gözaltına alındı.

Güncel 03.10.2023 18:47 Giriş: 03.10.2023 18:47

Güncelleme: 03.10.2023 19:11 Kaynak: iHA

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İHA