Kiracısını çıkarmak için işyerinin önünü kum yığını ile kapattı: 30 bin lira ceza kesildi

Düzce’de kiracısını çıkarmak için işyerinin önüne kum döken dükkan sahibine zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesildi.

Güncel 28.09.2023 11:59 Giriş: 28.09.2023 11:59

Güncelleme: 28.09.2023 12:02 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA