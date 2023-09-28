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Kiracısını çıkarmak için işyerinin önünü kum yığını ile kapattı: 30 bin lira ceza kesildi

Düzce’de kiracısını çıkarmak için işyerinin önüne kum döken dükkan sahibine zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesildi.

Güncel
  • 28.09.2023 11:59
  • Giriş: 28.09.2023 11:59
  • Güncelleme: 28.09.2023 12:02
Kaynak: DHA
Kiracısını çıkarmak için işyerinin önünü kum yığını ile kapattı: 30 bin lira ceza kesildi
Fotoğraf: DHA

Düzce’nin Konuralp bölgesinde iş yeri sahibi, dükkanını boşaltmasını istediği kiracısının dükkanının önünü kum yığınıyla kapattı.

Kamyonla getirdiği kumları dökmesinin ardından iş yerinde kiracı olarak bulunan kişi de Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine iş yerinin önüne gelen zabıta ekipleri, kiracısını çıkartmak için kendi iş yerinin önüne kumla kapatmak isteyen dükkan sahibine Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesti. 

İş yeri sahibi de kesilen cezayı peşin olarak ödedi.

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