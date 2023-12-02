Kiraladığı evde 3 gün sonra cesedi bulunan kişi öldürülmüş: 1 kişi tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gün boyunca haber alınamayan 18 yaşındaki M.Ç'nin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı. Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki M.Ç'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde M.Ç'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı F.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kızıltepe'de yaşayan M.Ç'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç, polisin çalışmaları sonucu, dün bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunmuş, hayatını kaybettiği belirlenmişti.