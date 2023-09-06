Kiraya servet ödediler

Mustafa BİLDİRCİN

Belediyeler, kamunun taşıt alımları ve kiralamalarında kısıtlama öngören Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni bir kez daha deldi. 2 milyar 229 milyon TL ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos’ta, “Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti” ihalesi düzenledi. İki kısma bölünen ihale kapsamında imzalar, 25 Ağustos ve 1 Eylül’de atıldı. İmzaların maliyeti, 5 milyon 644 bin 800 TL oldu. Kiralanan 18 minibüsün sekizinin, engelli yurttaşlar için kiralandığı kaydedildi. AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise 30 Eylül 2024 tarihine kadar kullanmak üzere ihale yoluyla 18 araç temin etti. Biri 4x2 arazi aracı, diğeri de 4x4 arazi aracının da yer aldığı taşıtlar için 13 milyon 230 bin TL kira ödeneceği öğrenildi. Kiralama yapılan şirket ise tanıdık çıktı. Belediyenin araçları, toplam dört dönem AKP milletvekilliği yapan Vahit Kiler’in şirketinin ortağı olduğu Tureks Turizm’den kiraladığı belirlendi.

İTİBARDAN TASARRUF YOK

Hemen her harcamasıyla tartışma yaratan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2023’ün ilk yarısında temsil ve tanıtma için en çok para harcayan belediye oldu. AKP’li Yücel Yılmaz idaresindeki belediye, altı ayda tam 51 milyon 572 bin 636 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altı aylık temsil ve tanıtma harcaması ise kayıtlara, 4 milyon 327 bin TL olarak geçti. Belediye, 2023’ün tamamı için ise 10 milyon 327 bin TL’lik temsil ve tanıtma harcaması öngördü.