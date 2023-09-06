Kırklareli'nde çıkan sele kapılan bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi
Kırklareli'nde meydana gelen sele kapılan ve yurttaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nde meydana gelen sele kapılan ve yurttaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şunları kaydetti:
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 6, 2023
Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma…