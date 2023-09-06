Kırklareli'nde çıkan sele kapılan bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi

Kırklareli'nde meydana gelen sele kapılan ve yurttaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel 06.09.2023 15:51 Giriş: 06.09.2023 15:51

Güncelleme: 06.09.2023 15:55 Kaynak: AA

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