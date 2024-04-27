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Kırklareli'nde kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu

Ölü bulunan kişinin ev arkadaşı gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 14:37
  • Giriş: 27.04.2024 14:37
  • Güncelleme: 27.04.2024 14:37
Kaynak: AA
Kırklareli'nde kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu

 Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu.

Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 3 gün önce jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, Akalp'in cesedine Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda ulaştı.

Sağlık ekipleri Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Akalp'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.

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