Kırklareli'nde Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kırklareli'nde Kavaklı beldesi Koru mevkiisinde Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri 19.04.2024 13:24 Giriş: 19.04.2024 13:24

Güncelleme: 19.04.2024 13:49 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraflar: AA