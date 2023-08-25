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Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi öldü

Lüleburgaz'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Güncel
  • 25.08.2023 09:45
  • Giriş: 25.08.2023 09:45
  • Güncelleme: 25.08.2023 09:53
Kaynak: AA
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Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde M.S. ile E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. yanında bulunan silahla M.S'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.S. kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şüpheli E.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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