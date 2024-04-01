Kırklareli’nde kıyasıya yarış

Haber Merkezi

Trakya Bölgesi'nde Edirne ve Tekirdağ'da CHP'nin adayları kazanırken, kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Kırklareli'nde MHP'nin adayı Derya Bulut çok az bir farkla CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'unu geride bıraktı.

EDİRNE: 2019 seçimlerini kazanan CHP'li Recep Gürkan yeniden aday gösterilmedi. Seçimler CHP adayı Filiz Gencan Akın, AKP adayı Belgin İba, ve İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi arasında kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Oyların yüzde 46,87'sini alan CHP adayı Akın ipi göğüsledi.

TEKİRDAĞ: CHP kentte 4 dönem milletvekili seçilen Candan Yüceer'i aday olarak göstermişti. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 50,45'ini alan CHP’li Candan Yüceer, Tekirdağ’ın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cüneyt Yüksel ise yaklaşık yüzde 36 oy aldı.

KIRKLARELİ: CHP'den aday gösterilmeyince 2019 seçimlerine bağımsız olarak girerek seçimi kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP'den aday gösterildi. Kesimoğlu ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. MHP'nin adayı Bulut yüzde 40,59 oy oranı ile yarışı önde götürürken Kesimoğlu yüzde 40,13 oy aldı.