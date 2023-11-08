Kırklareli’nin eski mezarlığının hali içler acısı: Değişen bir şey yok

Kırklareli Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan mezarlığında 2015'te yol genişletme çalışmaları sebebi ile sökülen mezarlar hala üst üste atılmış şekilde duruyor.

Kırklareli merkez ilçe Karacaibrahim Mahallesi Otogar arkasında bulunan eski mezarlığın son durumu içler acısı.

Tahrip edilmiş mezarlar, mezar taşları ve yol genişletme çalışmaları sebebi ile sökülen mezarlar üst üste atılmış atıl bir şekilde duruyor.

Türkiye’de sadece 23 tane bulunan Yeniçeri Mezar Taşları’ndan bir tanesinin bulunduğu mezarlık için yapılan araştırmalarda, mezar taşlarındaki yazılardan yola çıkılarak ilk Müslüman topluluklarından buraya yerleşenlere ait olduğu iddia edilmişti.

Kırklareli Belediyesi’nin mezarlıkta yaptığı hafriyat çalışması sırasında açığa çıkan nadir bulunan yeniçeri mezar taşının bulunduğu Eski Mezarlığı’n hali ise içler acısı durumda.

Tahrip edilmiş Mezarlar, Mezar Taşları ve yol genişletme çalışmaları sebebi ile sökülen mezarlar üst üste atılmış atıl bir şekilde duruyor.