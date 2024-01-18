Kırmızı bültenle aranan IŞİD'ci Eskişehir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Eskişehir’de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Eskişehir’de yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından IŞİD'ci şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. IŞİD'in silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve Eskişehir’de olduğu tespit edilen, kırmızı bülten aranan Irak uyruklu M.İ.A.A., ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 38 bin TL ve 200 dolar ve çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahıs hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.