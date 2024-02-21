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Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan ve Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan C.A., İzmir'de yakalandı. C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 21.02.2024 09:31
  • Giriş: 21.02.2024 09:31
  • Güncelleme: 21.02.2024 09:37
Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı
Fotoğraf: AA

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan C.A'nın yasa dışı yollarla İzmir'e geldiği tespit edildi.

Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve İzmir'de de çeşitli suçlara karışan C.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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