Kırmızı bültenle aranan üst düzey IŞİD komutanı Kırşehir'de yakalandı
Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan üst düzey IŞİD komutanının Kırşehir'de yakalandığı açıklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildi.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan IŞİD'ın Irak uyruklu üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta IŞİD bünyesinde üst düzen komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kısa süre önce kente geldiği ve sık sık ikamet değiştirdiği belirlenen F.H'yi yakaladı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.