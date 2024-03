Kırmızı et üreticilerinden piyasada kartelleşme uyarısı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tunç, 15 günde 2 kez zamlanan kırmızı et fiyatlarındaki yükselişte bazı büyük işletmelerin tutumlarının etkili olduğunu savunarak, "Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor" dedi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı et piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulundu.

Tunç, şunları ifade etti:

"Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Bu, gerçek üreticinin zararına yapılan bir olay. Bu insanlar hayvan ithalatında ciddi paralar kazandı. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var ve kırmızı et fiyatlarında bir artış beklenmiyor. Artışın aksine ramazan ayının ortalarında kırmızı et fiyatlarının düşüşe geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar bu şekilde sürdürülebilir değil."

15 GÜNDE 2 ZAM!

Son birkaç ay içerisinde kırmız et fiyatlarında görülen gelen yüksek artışlar cep yakmaya devam ediyor. Kırmızı et fiyatları 15 gün içerisinde 2 kez zamlanırken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yasal düzenleme çağrısı yaparak şunları söyledi: "140 TL’ye ithal edip 160 TL’ye mal olan eti yüksek faturalarla gösterip piyasaya karkas eti 350-400 TL’ye satıyorlar."