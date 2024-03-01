Kırmızı ete zam üstüne zam!

Son birkaç ay içerisinde kırmız et fiyatlarında görülen gelen yüksek artışlar cep yakmaya devam ediyor. Kırmızı et fiyatları 15 gün içerisinde 2 kez zamlanırken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yasal düzenleme çağrısı yaptı.

Kırmızı ette yaşanan artışlar yurttaşın cebini yakıyor. İstanbul’daki kasaplarda kırmızı et fiyatları 15 gün içerisinde 2 kez zamlandı.

Zamlara yönelik açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Rekabet Kurumu’na ihbarda bulunduğunu söyledi. Ağaoğlu, "140 TL’ye ithal edip 160 TL’ye mal olan eti yüksek faturalarla gösterip piyasaya karkas eti 350-400 TL’ye satıyorlar" diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, artışlarla ilgili yasal düzenleme çağrısı yapan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda Afyon’da karkas fiyatının kilosu 400 TL. Bundan 15 gün önce kıymanın kilosu 350 TL arasındaydı şu anda 480 TL seviyesindedir. Kuşbaşı 380 TL seviyesindeydi 490 TL oldu. Bu fiyatlar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası için geçerlidir.

Tavuk eti fiyatlarında da artış var. 15 gün önce tavuk göğsü 100 TL seviyesindeydi. 150 liradan satılmaya başladı. Bütün tavuğun fiyatı 50 liradan 80 liraya çıktı.

Rekabet Kurumu 11 büyük et firmasının piyasayı manipüle ettiklerini ön incelemede tespit etti. Buna paralel olarak mutlaka Cumhuriyet savcılıklarının da TCK 237 ve TCK 240 maddelerinde yer alan piyasanın fiyatları manipüle etme ve stokçuluk suçundan ötürü soruşturma başlatması gerekmektedir. Ayrıca soruşturma sonucunda şayet ihlal tespit edilirse bunlar ifşa edilmeli ikinci kez tekrarı söz konusu olduğunda işletmelerine devlet tarafından el konulmalı ya da kapatılmalıdır."