Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.