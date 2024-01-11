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Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.

Çevre
  • 11.01.2024 22:09
  • Giriş: 11.01.2024 22:09
  • Güncelleme: 11.01.2024 22:14
Kaynak: iHA
Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi
FOTOĞRAF: depophotos

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.

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