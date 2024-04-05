Kırşehir'de bazı oyların 5 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı

CHP'nin yüzde 52, 86 oy oranı ile kazandığı Kırşehir'de bazı yurttaşlara yerel seçimde oy karşılığı 5 bin lira ödendiği, banka dekontunun açıklama kısmına ‘oy parası’ ibaresinin yazıldığı ortaya çıktı. Parayı hesaba yatıran kişinin ise belediye meclis üyesinin yeğeni olduğu belirtildi.

CHP'nin AKP'yi ezici oy farkıyla geride bıraktığı Kırşehir'de bazı yurttaşlara 'oy parası' gönderildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, yerel seçimde oy karşılığı bazı yurttaşlara 5 bin lira ödendiği, banka dekontunun açıklama kısmına ‘oy parası’ ibaresinin yazıldığı belirtildi.

Paranın, Ziraat Bankası’nın Kırşehir Şubesi'ne yatırıldığı, alıcının bir seçmen olduğu belirtildi. “Oy karşılığı paranın” 31 Mart’ta seçimin devam ettiği saat 12.45’te hesaba yatırıldığı anlaşıldı

Hesaba geçiş tarihinin ise 2 Nisan olduğu tespit edilirken parayı yatıran kişinin belediye meclis üyesinin yeğeni olduğu öğrenildi.

CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, oyların satın alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Aytekin, açıklamasında, söz konusu iddiaların yaygın olduğunu aktararak Aile Bakanlığı’nın gönderdiği yardım paralarının “Cumhurbaşkanı hediyesi” olarak gösterildiğine dair ses kayıtlarının da ortaya çıktığını hatırlattı.

Aytekin “Bu tür davranışlar şüphesiz demokrasimize, seçime ihanettir. Demokrasimiz adına son denece üzüntü verici olaylardır” dedi.