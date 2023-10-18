Kısa vadeli dış borç rekor kırdı

Ekonomi Servisi

Vadesine bir yıl ya da daha az kalmış dış borç stoku 211 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Bir önceki rekor, 210 milyar dolar ile temmuz ayında kaydedilmişti.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 165,4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 11,8 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

İthalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında azalarak 48,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 12,2 oranında artarak 32,4 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,5 oranında azalarak 86,9 milyar dolar oldu. Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artarak 91,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 oranında azalarak 72,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BORCUN YÜZDE 48,9’U DOLAR CİNSİNDEN

2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Ağustos sonu itibarıyla 981 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 261 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,9’u dolar, yüzde 24,3’ü avro, yüzde 9,6’sı TL ve yüzde 17,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu. Söz konusu stokun 16,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,1, TCMB’nin yüzde 21,8, özel sektörün ise yüzde 58,1 oranında paya sahip olduğu gözlemlendi.