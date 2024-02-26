Kışanak: Mücadeleye ışık tutacak olan sizlersiniz

Haber Merkezi

DEM Parti Ankara eş başkan adayı Gültan Kışanak, kadın gazetecilere cezaevinden mektup gönderdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarından Gültan Kışanak, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden kadın gazetecilere hitaben bir mektup yazdı. Kışanak mektubunda, "Elimden geldiği kadar, başta kadınlar olmak üzere halklarımızın beklentilerine cevap olmaya çalışacağım. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki, bu mücadeleye ışık tutacak olan sizlersiniz. Kadın özgürlüğüne, toplumsal barışa ve demokratik ilkelere inanan; yalanı teşhir etmek, gerçeği halkla buluşturmak için mücadele eden özgür kalemler olmazsa, bu mücadele başarılı olamaz. Toplumsal mücadeleler, sansür ve kara propaganda medyası tarafından kuşatılmış durumda. Bununla baş etmek çok zor değil. Ama kara propaganda ve algı operasyonları, toplumun zihnini dumura uğratmış durumdadır. Önyargıları kırmak, algı yönetimini boşa çıkartmak, hakikati anlatmak, toplumsal barış köprüleri kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Kadın özgürlük mücadelesini, kadın dayanışmasını, kadın örgütünü büyütmek için mücadele edeceğiz. Sizlere, şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sorularınıza, eleştirilerinize, önerilerinize de her zaman ihtiyaç duyacağım” ifadelerini kullandı.