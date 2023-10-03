Kışı nasıl geçireceğiz?

Hatay’da etkili olan yağış sonrası çadır ve konteynerler sular altında kaldı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sahra kısmını ve sağlıkçıların kaldığı prefabrik yapıları da su bastı. Yaşanan depremlerin üzerinden 8 ay geçtiğini anımsatan afetzedeler “Her yağmurda aynı manzarayı yaşıyoruz. İki günde hayat felç oldu. Kışı nasıl geçireceğiz?” diye sordu.

Sibel BAHÇETEPE

Hatay’da yağış sonrası depremzedelerin kaldığı konteynerler ve çadırlar sular altında kaldı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de sahra kısmını, kentteki bazı işyerlerini de su bastı. Bazı yerlerde cadde ve sokaklardaki yollarda hasar gördü. Konteyner ve çadırların sular altında kalmasına tepki gösteren depremzede yurttaşlar "8 ay geçti, değişen bir şey yok. Sabaha kadar uyuyamadık, her yer su altında. Konteynerlerdeki elektrik prizlerinden ve sigortalardan bile su geldi. Hayat felç oldu, kışın ne yapacağız?" dedi.

UYARDIK, DİNLETEMEDİK

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından büyük bölümü yıkılan Hatay’da, önceki akşam etkisini artıran yoğun yağış sonrası yine benzer manzaralar yaşandı. Sağanak nedeniyle özellikle Antakya, Samandağ, Defne ilçelerinde su baskınları yaşandı. Depremden sonra büyük bölümü hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen yanına yapılan sahra hastanesini de su bastı. Prefabrikte hizmet sunan sahra hastanesindeki çocuk acil servisi ve acil müdahale bölümünün sular altında kaldığı görüldü. Kentin pek çok noktasında ise elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi. Sağanak nedeniyle Tarihi Uzun Çarşı da sular altında kaldı. Hatap Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, BirGün’e yaptığı değerlendirmede "Bu yağmur ile kışa hazır olmadığımız ortaya çıktı. Onlarca konteyner kent sular altında kaldı. Konteyner kentlerin içindeki prizlerden bile su akıyor. Daha önce Defne Hastanesi’ni su basmıştı, şimdi de sahra hastanesi sular altında kaldı" dedi. Sağlık çalışanları için Hatay Stadyumu’nun ve kapalı spor salonunun yanına yapılan 258 prefabrik evin de sular altında kaldığını anlatan Yılmaz "Ovanın ortasına yapılan bu evler daha oturmadan su altında.Uyarmıştık, ‘Burası ova ve ovanın içine yapmayın bunu yapmayın, ilk yağmurda haber olur’ dedik ama dinletemedik" diye tepki gösterdi. Dayanışma Gönüllülerinden Serbay Mansuroğlu da aniden bastıran yağmur sonrası konteynerlerdeki sorunların katlandığını belirterek, şunları söyledi: "Kontrolsüz, plansız ve öngörülemez şekilde konteynerlerin yapılması, yeni bir krizi karşımıza çıkardı. En temel yaşadığımız sorunlardan biri konteynerlerin su alması. Altyapının yetersiz olması ya yapımından kaynaklı sorun nedeniyle her yağmur sonrası su basıyor. İkinci sıkıntımız da elektrik tesisatları ile ilgili. Konteynerlerde maliyeti düşürmek için ince kablolar kullanıldığı için soba, su ısıtıcısı gibi şeyler çalıştırıldığında elektrik bunu kaldırmıyor, yangın çıkabilir. Buralarda yeterli denetim yapılmıyor. Konteynerlerin ihalesi kime verildi, ihale şartnamesi nedir, bunları bilmiyoruz. Kalitesiz malzemelerden yapılan konteynerler. Zaman zaman da bölgede hâlâ elektrik kesintileri oluyor. "

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sahra kısmını su bastı, çocuk acil servisinin tavanlarından su damladı. Pek çok konteyner kent de sular altında kaldı. (Fotoğraflar: BirGün)

ÇOCUKLAR KORKUYOR

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da yağış sonrası öğrencilerin pek çoğunun okula gelemediğini belirterek "Antakya’da birçok okul, konteyner kent alanında. Burada birçok öğrenci yağmurdan dolayı okula gelemedi. Öğrenciler, öğretmenini arıyor çadırları ya konteynere su bastığını söylüyor. Elektrik de kesildi. Çocuklar korku içinde, uyumamışlar çünkü küçücük konteynerin içinden her yerden su akıyor. Yağmur epey olumsuz etkiledi" dedi. "İki gün yağmur yağdı şimdi güneşli. Ama kışın bu yağmurlar birkaç günü aşan, bazen bir hafta sürecek. Hayat felç olacak" diyen Tıraş, "Bazı konteynerlerda su yok. Daha dün su problemi düzeldi. Bırakın içme suyunu normal su problemi bile konteynerda sürüyordu" dedi. Eğitimin bazı yerlerde konteynerda sürdüğünü anlatan Tıraş, şöyle devam etti: "Konteynerlerin bulunduğu yerde altyapı eksikliklerine sürüyor. Hem alt yapı yok hem de konteynerin bazıları hem aşağıdan hem de üstünden su alıyor. Özellikle de tavandan su alan konteynerlar fazla. Çünkü ya düzgün yapılmamış ya da ucuz maliyetle yapılmış. Depremin üzerinden 8 ay geçti. Bir an önce bu sorunlar çözülmeli. İki günlük yağmurda burada hayat felç oldu, kışın ne olacak?"

MANZARA HEP AYNI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şube Hukuk Sekreteri Nilgün Aşkar ise Hatay’da sorunların sürdüğünü kaydederek, "Konteynerler üstten su sızdırıyor. Bazı yerlerde yürümek mümkün değil. Kışın ne olacak? Herkes çok telaşlı" dedi.