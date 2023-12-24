Kişiye özel ilanlar son bulmuyor

Samsun Üniversitesi’nin dün yayımladığı ilanların neredeyse tamamı bir kişiyi işaret ediyor. Rektörlük 39 kişilik akademik kadro ilanı yayımlarken ilanlar arasından özellikle dördü çok dikkat çekti.

Berkay SAĞOL

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), Öğretim Üyeliğine “Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklenmesine karşın üniversitelerin kadro alımındaki özel ilanlar önlenemiyor.

Bu kez adrese teslim ilanlar Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlandı. Üniversite dün 39 kişilik bir akademik kadro ilanı yayımladı. İlanlardan özellikle dört tanesi dikkat çekti.

Samsun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilimdalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için, “Doktora derecesini Din Sosyolojisi alanında almış olup, ortaöğretim gençliğinde dini inancın etkisi inceleyen çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan A.A.’nın, “Ortaöğretim gençliğinin kimlik oluşumunda aile, din ve medyanın etkileri” isimli çalışması bulunuyor.

İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Anabilimdalı için açılan doktor öğretim üyesi için ise şu şartlar arandı: “İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, doktora derecesini İslam Tarihi alanında almış olmak ve siyer-tefsir ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak” şartları arandı. Şartları karşılayan kişi olan M.S.’nin “Taberî tefsirinde siyer rivayetleri (Medine dönemi)” başlıklı çalışması bulunuyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Anabilimdalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu ilanında da, “Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olup, haberleşme sistemleri alanında kanal kodlama, fiziksel katman sinyalleşme tekniği, FPGA ve sinyal işleme konularında çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı.

Şartları karşılayan kişi olan A.Ç.’nin, “0.24 Thz bantında görüş hattı bulunmayan bina içi uygulamalar için kanal kodlamalı mimo ofdm haberleşme sisteminin deneysel olarak geliştirilmesi” başlıklı çalışması bulunuyor.

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Anabilimdalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunun şartlarında, “Sayısal hava tahmini modellemesi, bölgesel iklim modellemesi ve uzaktan algılama ve CBS alanlarında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan kişi olan M.S.K.’nin “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Frekans Oranı Yöntemlerinin Heyelan Duyarlılık Analizinde Karşılaştırılması: Trabzon İli Akçaabat ve Düzköy İlçeleri Örneği” ve “Yüzen fotovoltaik sistemlerin güvenliği ve güvenilirliği için aşırı meteorolojik koşulların kapsamlı analizi: Akdeniz kıyısında bir vaka” başlıklı çalışmaları var.